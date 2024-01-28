​Монтоливо: «О Скудетто можно забыть»

Бывший полузащитник и капитан итальянского «Милана» Риккардо Монтоливо с сожалением констатировал после не очень удачного матча с «Болоньей», что «Милан» вряд ли сможет выиграть Скудетто.

- Мне понравилась игра, понравились обе команды - и «Милан», и «Болонья». Если бы «Милан» победил, то остался бы в гонке за Скудетто, но сейчас мне кажется, что победа в чемпионате уже нереальна, - цитирует слова Монтоливо pianetamian.it.

В следующем матче в рамках итальянского чемпионата Серии А «Милану» предстоит сыграть с «Фрозиноне». Сейчас команда идет на третьем месте в турнирной таблице.