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Чемпионат Италии. Серия А

​Раванелли: «Интер» и «Ювентус» сыграют закрыто»

28 Января 2024 • 03:22 Комментировать

Вся Италия предвкушает главный матч в этом году - он должен состояться на следующей неделе между «Интером» и «Ювентусом», командами, которые идут на двух первых местах в турнирной таблице Серии А. Бывший игрок «Ювентуса» Фабрицио Раванелли поделился своим мнением о предстоящей игре, он уверен в том, что матч будет закрытым.

- Я думаю, что это будет тот тип матчей, когда все решает один эпизод. Открытой игры не будет, «Ювентус» и «Интер» будут делать все возможное, чтобы сковать друг друга, - цитирует слова Раванелли fcinter1908.it.

Игра между «Интером» и «Ювентусом» состоится четвертого февраля.


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Интер Милан Ювентус Фабрицио Раванелли ещё теги
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