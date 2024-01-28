​Мотта прокомментировал будущую отставку Хави

В двадцать втором туре испанского чемпионата очередную неудачу потерпела «Барселона», команда Хави Эрнандеса проиграла в домашнем матче «Вильярреалу». После игры наставник клуба оповестил общественность о том, что покинет его уже летом. Тьяго Мотта, в прошлом выступавший в «Барселоне», причем вместе с Хави, прокомментировал эти новости:

- Знаете, я живу настоящим, а мое настоящее - это «Болонья». Мне хорошо тут. Я думаю о сегодняшнем дне и все остальное для меня не имеет значения, - цитирует слова Мотты pianetamilan.it.

Тьяго Мотта выступал за «Барселону» с 1999 по 2007 год.