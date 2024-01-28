​Мотта: «Мои парни продемонстрировали свои качества»

«Болонья» добыла очко в Милане, подтвердив свою удачливость на «Сан-Сиро» - «Милан» не забил два пенальти, кроме того, ранее «Болонья» сыграла на этом стадионе вничью с «Интером» в чемпионате и обыграла его в Кубке Италии. Наставник команды Тьяго Мотта доволен игрой своих подопечных:

- Мы показали свои качества, характер, дух и способность сражаться друг за друга. Это меня очень и очень радует, - заявил Тьяго Мотта, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Болонье» предстоит сыграть с «Сассуоло». Это случится третьего февраля.