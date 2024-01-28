​Лофтус-Чик: «Давно ждал свой первый гол на «Сан-Сиро»

Итальянский «Милан» не сумел переиграть «Болонью» в очередном туре Серии А, оставив горькое ощущение у своих болельщиков. Но Рубен Лофтус-Чик чувствует себя лучше, нежели партнеры по команде - он забил два мяча, при этом ему впервые удалось отличиться на «Сан-Сиро»

- Конечно, мы расстроены, мы уже потеряли так много очков в таких ситуациях. Я давно ждал свой первый гол на «Сан-Сиро». Жаль лишь, что не победили. Но мы обязательно отыграемся, - пообещал Лофтус-Чик, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне».