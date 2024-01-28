​Пиоли: «Леау сказал, что следующий пенальти будет бить он»

Итальянский «Милан» имел все карты на руках, чтобы обыграть «Болонью», команда Стефано Пиоли забила дважды, однако дважды промазала с пенальти. Тео Эрнандес и Оливье Жиру не смогли пробить ворота - первый попал в штангу, второй во вратаря. Как пояснил наставник команды Стефано Пиоли, после матча у него состоялся разговор с другим важным игроком - Раафаэлом Леау. И тот заявил, что следующий пенальти будет исполнять сам. Именно Леау заработал второй пенальти команды, который не забил Тео.

- Леау сказал мне после матча, что следующий пенальти будет исполнять именно он, - цитирует слова Пиоли pianetamailan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне».