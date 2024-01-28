​Пиоли: «Были хорошие моменты, были и не очень хорошие»

Итальянский «Милан» имел все карты на руках, чтобы обыграть «Болонью», команда Стефано Пиоли забила дважды, однако дважды промазала с пенальти. Пиоли недоволен результатом игры, но считает, что в ходе матча были и положительные моменты.

- Мы смотрим на свои результаты, не на соперников. И, надо сказать, мы не можем быть довольны таким результатом. Хорошо, что после пропущенного мяча отыгрались, это говорит о волевых качествах. Играли тоже неплохо. Но есть вещи, над которыми надо работать, - цитирует слова наставника клуба pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне».