​Пиоли: «Горькая ничья»

Итальянский «Милан» имел все карты на руках, чтобы обыграть «Болонью», команда Стефано Пиоли забила дважды, но при этом не использовала два пенальти и в итоге взяла лишь одно очко. Наставник команды не скрывает своего разочарования:

- Мы покинули поле с горечью от такой ничьей. Было много возможностей даже помимо двух незабитых пенальти. Это означает, что надо всегда быть внимательными на поле и не расслабляться. Нам надо было выигрывать этот матч, но, увы..., - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет с «Фрозиноне».