«Милан» не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за всё время сбора статистики

Очень неудачно исполняли одиннадцатиметровые удары в матче против «Болоньи» игроки «Милана» - сперва, в конце первого тайма, попытку не реализовал нападающий Оливье Жиру, а затем промах допустил и его соотечественник Тео Эрнандес. В то же время, следует заметить, «Болонья» получила право на свою попытку - и реализовала ее.

Как оказалось, «Милан» не реализовал оба пенальти в одном матче Серии А впервые за все время сбора подробных статистических данных.

В следующем, двадцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» сыграет на выезде с «Фрозиноне», это случится третьего февраля.