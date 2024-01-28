«Болонья» лучше била пенальти и отобрала у «Милана» очки

В 22-м туре Серии А «Милан» играл против «Болоньи» и в выгодной для себя ситуации потерял очки. Джованни Фаббьян перебросил вратаря, и защитник успел выбить мяч из ворот. Вскоре Джошуа Зиркзее на правом краю штрафной с острого угла бил в район ближней штанги, и мяч пролетел между ног кипера - 0:1. В конце тайма Симон Кьяер заработал пенальти. Оливье Жиру бил в правый угол, но не сильно, и вратарь поймал мяч. Давиде Калабрия справа прострелил к ближней штанге, и Рубен Лофтус-Чик был точен - 1:1. От левого угла штрафной Тиджани Рейндерс зарядил в ближнюю крестовину. Рафаэл Леау заработал 11-метровый. Тео Эрнандес пробил в штангу и добавил мяч в сетку вторым касанием, а это запрещено, нет гола. Алессандро Флоренци справа доставил мяч под удар головой Лофтус-Чику, и тот оформил дубль. На 90-й минуте еще один пенальти, уже для гостей. Риккардо Орсолини на силу пробил в левый угол, и вратарь не выручил - 2:2.

«Милан» остается третьим, соперник делит шестое место.