Таккинарди: «Влахович перезагрузился ментально»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди прокомментировал успехи Душана Влаховича, который забил шесть мячей в январе. Он считает, что серб оправился от ментальных проблем недавнего прошлого и потому показывает себя с самой лучшей стороны.

- Душану требовалась перезагрузка, и он смог сделать ментальный шаг вперед. Он играет теперь не на свою результативность, а на победу команды. И забивает больше. Я не думаю, что он станет лучшим бомбардиром чемпионата, это сделает Лаутаро, но приоритет не в этом, а в Скудетто, - цитирует слова Таккинарди Juvenews.Eu.