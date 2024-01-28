​Влахович забил шесть голов в январе - лучше было лишь у Роналду

Очень результативно выступает в январе сербский нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович - он отличился и в игре против «Эмполи» в рамках двадцать второго тура Серии А, несмотря на то, что этого гола команде не хватило для победы и она была вынуждена довольствоваться ничьей.

В общей сложности Влахович забил в заканчивающемся месяце целых шесть мячей. Ему лишь одного гола не хватило до январского рекорда туринского клуба, который удерживает Криштиану Роналду, забивший в 2019 году семь мячей.

Напомним, что Криштиану выступал за туринский «Ювентус» с 2018 по 2021 год.