Таккинарди: «После отставки Моуринью Аллегри остаётся единственным тренером экстра-класса»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Алессио Таккинарди высоко ценит нынешнего наставника клуба - Массимилиано Аллегри. По его мнению, Аллегри выше, нежели Симоне Индзаги или Стефано Пиоли, и лишь покинувший «Рому» Жозе Моуринью мог составить ему конкуренцию.

- Мъакс после ухода Моуринью остался единственным настоящим чемпионским волком. То, как он справляется с давлением, выдает в нем прирожденного борца за титул. Фактор Аллегри - это дополнительный козырь «Ювентуса», - цитирует слова Таккинарди Juvenews.Eu.

Алессио Таккинарди выступал за туринский клуб с 1994 по 2007 год.