​Аллегри не смог набрать 1000-е очко в своей тренерской карьере

В матче двадцать второго тура итальянского чемпионата туринский «Ювентус» остался вдесятером и не смог переиграть скромный «Эмполи» - матч закончился вничью, 1:1.

Для Массимилиано Аллегри, наставника «Ювентуса», это означает, что переносится на другой раз его юбилей - тысячное очко в качестве наставника (до «Ювентуса» был еще и «Милан», напомним) в Серии А. Однако ничья означает, что у Аллегри не 1000 очков, а 998.

И остается пожелать ему отметить юбилей приличествующим образом против приличествующего соперника - в следующие выходные «Ювентусу» предстоит сыграть с «Интером».