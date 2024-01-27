Пальюка: «Шансы «Интера» и «Ювентуса» - 50 на 50»

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка считает равными шансы своего бывшего клуба в сравнении с туринским «Ювентусом», когда речь заходит о борьбе за чемпионский титул. В настоящий момент у «Интера» есть легкое очковое преимущество над конкурентом, но у «Ювентуса» график попроще - команде не надо тратить силы на участие в европейских турнирах.

- Это схватка 50 на 50, потому что у «Интера» есть преимущество в составе и скамейке запасных, но у «Ювентуса» есть преимущество в отсутствии европейских турниров, а Кубок Италии - это не то, - цитирует слова Пальюки Juvenews.eu.