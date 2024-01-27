Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пальюка: «Шансы «Интера» и «Ювентуса» - 50 на 50»

27 Января 2024 • 23:59 Комментировать

Бывший голкипер миланского «Интера» Джанлука Пальюка считает равными шансы своего бывшего клуба в сравнении с туринским «Ювентусом», когда речь заходит о борьбе за чемпионский титул. В настоящий момент у «Интера» есть легкое очковое преимущество над конкурентом, но у «Ювентуса» график попроще - команде не надо тратить силы на участие в европейских турнирах.

- Это схватка 50 на 50, потому что у «Интера» есть преимущество в составе и скамейке запасных, но у «Ювентуса» есть преимущество в отсутствии европейских турниров, а Кубок Италии - это не то, - цитирует слова Пальюки Juvenews.eu.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джанлука Пальюка
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели ​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне» Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца» ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА ​Месси жёстко поругался с тренером, «Реал» избавится от лидера ради Мбаппе, а у «Барселоны» будет новый тренер – в главных слухах недели
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Спартак» по буллитам обыграл «Динамо» в КХЛ Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
2
0
1.51 4.40 6.00
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Эмполи Эмполи
1
1
1.33 5.20 9.80
Видео
79 мин
Милан Милан
Болонья Болонья
1
1
1.73 3.75 4.90
Видео
28.01.24 в 14:30
Дженоа Дженоа
Лечче Лечче
2.05 3.15 4.10
Видео
28.01.24 в 17:00
Верона Верона
Фрозиноне Фрозиноне
2.25 3.35 3.25
Видео
28.01.24 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.31 3.45 3.05
Видео
28.01.24 в 20:00
Лацио Лацио
Наполи Наполи
2.50 3.25 2.90
Видео
28.01.24 в 22:45
Фиорентина Фиорентина
Интер Милан Интер Милан
4.20 3.55 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Января
00:09 · Италия. Серия А
​Аллегри не смог набрать 1000-е очко в своей тренерской карьере
27 Января
23:59 · Италия. Серия А
Пальюка: «Шансы «Интера» и «Ювентуса» - 50 на 50»
23:30 · Италия. Серия А
​Тренер «Эмполи»: «Юве» очень силён»
23:17 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нельзя выигрывать все матчи»
22:32 · Италия. Серия А
Гасперини прокомментировал гол Миранчука в ворота «Удинезе»
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Болонья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:07 · Италия. Серия А
«Ювентус» не проигрывает 19 официальных матчей, следующий – против «Интера»
21:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» не смог обыграть аутсайдера, проведя почти весь матч вдесятером 1
21:45 · Италия. Серия А
«Милан» объявил стартовый состав на матч против «Болоньи»
21:31 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Спасибо «Милану» и Пиоли за де Кетеларе»
21:28 · Италия. Серия А
Тарханов: «Гасперини верит в Миранчука»
20:46 · Италия. Серия А
​«Аталанта» повторила свой рекорд по очкам в домашних матчах
20:31 · Италия. Серия А
Клопп может возглавить клуб Серии А 1 слухи
20:07 · Англия. Чемпионшип
​Сенси достанется «Лестеру» за 3 миллиона евро 1
19:53 · Италия. Серия А
«Милан» может усилиться датским футболистом из турецкого чемпионата
Все новости
Рекомендуем