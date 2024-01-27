Аллегри: «Нельзя выигрывать все матчи»

В Италии проходят матчи двадцать второго тура Серии А, прямо сейчас «Милан» сражается с «Болоньей», а чуть раньше туринский «Ювентус» достаточно неожиданно потерял очки в игре против «Эмполи». Наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги игры.

- Не считаю, что мы провели плохой матч, мы стремились к победе, даже оставшись вдесятером. Нельзя всегда выигрывать, так не получается. Бывают и неудачи. К тому же, надо отдать должное и «Эмполи», - цитирует слова Аллегри Juvenews.Eu.

В следующем туре чемпионата «Ювентусу» предстоит сыграть с «Интером».