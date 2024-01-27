Гасперини прокомментировал гол Миранчука в ворота «Удинезе»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после победы над «Удинезе».

Встреча 22-го тура чемпионата Италии завершилась со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Алексей Миранчук и Джанлука Скамакка.

«У нас есть много футболистов, которые забивают. Но голы Миранчука и Скамакки — это знак, ведь чтобы оставаться на самом верху, у вас должна быть пара таких игроков, которые много забивают», — приводит слова Гасперини Sky Sport.

В текущем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.