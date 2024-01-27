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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил стартовый состав на матч против «Болоньи»

27 Января 2024 • 21:45 Комментировать
Милан
...
Болонья
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Через 0 ч. 4 мин.

Пресс-служба «Милана» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче чемпионата Италии с «Болоньей».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Калабрия, Кьяер, Габбия, Тео Эрнандес, Адли, Рейндерс, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру.

Встреча 22-го тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Болоньей» состоится сегодня, 27 января. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 22:45 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

Напомним, в первом круге Серии А «Милан» одолел на выезде «Болонью» со счетом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан

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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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