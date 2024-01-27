​Гасперини: «Спасибо «Милану» и Пиоли за де Кетеларе»

Итальянская «Аталанта» переиграла в двадцать втором туре чемпионата Италии «Удинезе», забив тому два безответных мяча. Снова отлично проявил себя выступающий в аренде из «Милана» Шарль де Кетеларе. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал его выступления и поблагодарил руководство «Милана» - оно, по его словам, подготовило де Кетеларе должным образом.

- Первый год не мог быть простым для игрока, который прибыл из другой страны и другого футбола. Я пользуюсь плодами работы Стефано Пиоли. Сегодня де Кетеларе сыграл свой лучший матч в составе «Аталанты», - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.