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Тарханов: «Гасперини верит в Миранчука»

27 Января 2024 • 21:28 Комментировать
Аталанта
...
Лацио
04.02 20:00

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас Миранчук постоянно играет за «Аталанту». Ему нет смысла менять команду. На данный момент он много забивает, отдает. Гасперини доверяет и верит в Миранчука»,  — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 28-летний хавбек появился на поле в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять голевых передач.

Стоит сказать, что в четырех из пяти матчей 2024 года Миранчук выходил на поле в стартовом составе «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Александр Тарханов Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги

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