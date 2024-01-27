​«Аталанта» повторила свой рекорд по домашним матчам

В Италии начались матчи двадцать второго тура Серии А, «Аталанта» без особых проблем переиграла «Удинезе», забив тому два безответных мяча уже в первом тайме матча. После этой победы статистики сообщили, что у «Аталанты» уже двадцать пять очков, добытых в одиннадцати первых домашних матчах сезона.

Это стало повторением клубного рекорда, который был установлен впервые в сезоне 1996\1997, когда у «Аталанты» также было 25 очков после первых одиннадцати домашних матчей сезона.

В следующей игре в рамках чемпионата «Аталанта» снова сыграет дома, но уже против римского «Лацио», это будет четвертого февраля.