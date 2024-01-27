Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Напомним, ранее Клопп сообщил, что покинет «Ливерпуль» после окончания текущего сезона.

Как утверждает Il Messagerro, если во второй части сезона «Рому» не будут устраивать результаты команды под руководством Даниэле де Росси, то летом римляне постараются убедить Клоппа, чтобы тот возглавил клуб.

После 21 тура «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 32 зачетных балла.

29 января «Рома» встретится на выезде с «Салернитаной». Начало матча запланировано на 22:45 по мск.