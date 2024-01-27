«Милан» может усилиться датским футболистом из турецкого чемпионата

Итальянский «Милан» ищет усиление, в сферу интересов руководства клуба попал датский защитник Виктор Нильссон - он выступает сейчас за турецкий «Галатасарай». Как уточняет турецкий портал Sporx, «Милан» уже сделал предложение в размере десяти миллионов евро, однако реакция турецкой стороны пока что сдержанна - они рассчитывают выручить за него еще больше. Станет ли «Милан» повышать ставки, не сообщается.

Виктор выступает за «Галатасарай» с 2021 года, ранее он защищал цвета таких клубов, как «Норшеллан» и «Копенгаген». Привлекается для выступлений в сборную Дании, провел за нее восемь матчей.