Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» одолеть «Удинезе»

В субботу разыгравшаяся «Аталанта» принимала неуступчивый «Удинезе», который может свалиться в зону вылета. В первой половине стартового тайма Алексей Миранчук активно раздавал обостряющие передачи, а Джанлука Скамакка наносил удары по воротам. У хозяев прошла атака левым краем поля, Шарль де Кетеларе прострелил, а Миранчук отправил мяч в сетку. Под конец тайма еще вспышка активности, и в итоге «Аталанта» забила снова. Де Кетеларе на сей раз ассистировал Скамакке, а тот с правого угла вратарской поразил цель - 2:0.
Миранчук после перерыва отметился ударом головой, голкипер среагировал, а добить мяч было некому.
«Аталанта» уверенно обыграла аутсайдера и ворвалась в топ-четверку команд.
Протокол игры
|(1:0) Миранчук Алексей33'
|(2:0) Скамакка Джанлука45'
Карнесекки Марко•Скальвини Джорджио80' (Паломино Хосе (80') •Джимсити Берат•Колашинац Сеад•Хольм Эмиль69' (Хатебур Ханс (69') •Руджери Маттео69' (Дзаппакоста Давиде (69') •Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато• 77'Миранчук Алексей88' (Муриэль Луис (88') •Де Кетеларе Шарль•Скамакка Джанлука69' (Пашалич Марио (69') 75'
Окойе Мадука•Феррейра Жоау•Перес Неуэн•Кристенсен Томас• 28'Эбоселе Фести46' (Эхизибуэ Кингсли (46') •Ловрич Санди80' (Бреннер (80') •Уолас Соуза•Самарджич Лазар61' (Пайеро Мартин (61') •Камара Ассан76' (Земура Джордан (76') •Товен Флорьян61' (Перейра Роберто (61') •Лукка Лоренцо
27 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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