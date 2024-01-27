Гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» одолеть «Удинезе»

В субботу разыгравшаяся «Аталанта» принимала неуступчивый «Удинезе», который может свалиться в зону вылета. В первой половине стартового тайма Алексей Миранчук активно раздавал обостряющие передачи, а Джанлука Скамакка наносил удары по воротам. У хозяев прошла атака левым краем поля, Шарль де Кетеларе прострелил, а Миранчук отправил мяч в сетку. Под конец тайма еще вспышка активности, и в итоге «Аталанта» забила снова. Де Кетеларе на сей раз ассистировал Скамакке, а тот с правого угла вратарской поразил цель - 2:0.

Миранчук после перерыва отметился ударом головой, голкипер среагировал, а добить мяч было некому.

«Аталанта» уверенно обыграла аутсайдера и ворвалась в топ-четверку команд.