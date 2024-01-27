​«Аталанта» продлила беспроигрышную серию до шести матчей кряду

«Аталанта» вечером субботы уверенно обыграла «Удинезе» - результату поспособствовали голы Алексея Миранчука и Джанлуки Скамакки. Благодаря результату бергамаски продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до шести матчей подряд – длится она с 23 декабря.

В рамках серии у «Аталанты» пять побед и один ничейный результат – с «Ромой» на выезде на «Стадио Олимпико».

А всего, если взять последние 10 матчей клуба во всех турнирах, у «Аталанты» лишь одно поражение – от «Болоньи» в рамках Серии А (0:1).

На данный момент у «Аталанты» четвёртое место турнирной таблицы первенства Италии и 36 баллов.