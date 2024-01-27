Сёмин: Миранчук убедил тренера, что может быть полезен для «Аталанты»

Российский тренер Юрий Сёмин поделился комментарием об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в текущем сезоне.

«Сколько бы игрового времени не давали Миранчуку в «Аталанте», он всегда правильно относился к тренерским решениям. Алексей работал, не сдавался и в конце концов убедил тренера и руководителей в том, что может приносить пользу команде», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

В эти минуты продолжается матч 22-го тура чемпионата Италии, в котором «Аталанта» принимает на своем поле «Удинезе». На данный момент счет 2:0 в пользу подопечных Джан Пьеро Гасперини. Стоит сказать, что автором первого мяча стал Миранчук, который забил свой третий гол в 18 матчах текущего сезона.

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