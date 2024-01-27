Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Дзамбротта выбрал идеальную команду, но забыл про Мальдини

27 Января 2024 • 17:56 Комментировать

Бывший полузащитник Джанлука Дзамбротта, выступавший в составе итальянской сборной на триумфальном для «скуадры адзурры» чемпионате мира в 2006 году, выбрал свою идеальную команду. Как ни странно, он не включил в нее легенду итальянского футбола, Паоло Мальдини, предпочтя куда менее статусного Фабио Гроссо.

- В ворота, конечно же, Буффона. В центр защиты - Матерации и Каннаваро. Гроссо на левом фланге защиты. По краям полузащиты Каморанези и Перротта, а в центре - Пирло и Гаттузо. Рино - настоящий лидер. Андреа гений и маэстро. Он, а также Хави, с которым я играл в «Барселоне» - лучшие режиссеры игры в мире. В нападение я был поставил Луку Тони и Алессандро Дель Пьеро, - цитирует слова Дзамбротты pianetamilan.it.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Паоло Мальдини Джанлука Дзамбротта
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Лэмпард назвал причину провала Салаха и де Брёйне в «Челси» ​«Манчестер Юнайтед» может возглавить известный немецкий тренер «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь ​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании «Зенит» покупает экс-игрока «Реала», «Спартак» – форварда из Коста-Рики, а Нобоа попрощался с Россией: главные трансферы и слухи недели За счёт чего «Байер» стал главным претендентом на победу в Бундеслиге ​Гвардиола нанёс ответный удар президенту УЕФА Как играл Роналду против Месси: От первой встречи до «Последнего танца»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 ​Гвардиола может шокировать решением по будущему при вылете «Манчестер Сити» из АПЛ Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
Россиянин Шевченко теперь будет выступать за Казахстан Соболенко во второй раз подряд выиграла Australian Open Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
62 мин
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
2
0
1.51 4.40 6.00
Видео
27.01.24 в 20:00
Ювентус Ювентус
Эмполи Эмполи
1.33 5.20 9.80
Видео
27.01.24 в 22:45
Милан Милан
Болонья Болонья
1.73 3.75 4.90
Видео
28.01.24 в 14:30
Дженоа Дженоа
Лечче Лечче
2.05 3.15 4.10
Видео
28.01.24 в 17:00
Верона Верона
Фрозиноне Фрозиноне
2.25 3.35 3.25
Видео
28.01.24 в 17:00
Монца Монца
Сассуоло Сассуоло
2.31 3.45 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Января
17:56 · Италия. Серия А
​Дзамбротта выбрал идеальную команду, но забыл про Мальдини
17:54 · Италия. Серия А
Скамакка забил в Серии А впервые за почти три месяца
16:51 · Италия. Серия А
Джордж Веа: «Со мной тоже случался расизм»
16:47 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» повесил ценник на Лукаку
16:39 · Италия. Серия А
​Джордж Веа: «Меньян всё сделал правильно»
16:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Удинезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:20 · Англия. Премьер-лига
Почеттино определился с главной трансферной целью «Челси» слухи
16:17 · Италия. Серия А
​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Удинезе»
16:12 · Англия. Премьер-лига
Назван будущий клуб Осимхена слухи
16:05 · Италия. Серия А
Моуринью не возглавит «Наполи» слухи
03:02 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заработает «Милан» на продаже Ориги
02:42 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» считают Мотту идеальным сменщиком Аллегри слухи
02:20 · Италия. Серия А
Майкон рассказал, чем нынешний «Интер» похож на команду Моуринью, выигравшую требл
00:55 · Италия. Серия А
«Атлетико» принял решение по Мойзе Кину
00:46 · Италия. Серия А
«Торино» набрал три очка на поле «Кальяри»
Все новости
Рекомендуем