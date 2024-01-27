​Дзамбротта выбрал идеальную команду, но забыл про Мальдини

Бывший полузащитник Джанлука Дзамбротта, выступавший в составе итальянской сборной на триумфальном для «скуадры адзурры» чемпионате мира в 2006 году, выбрал свою идеальную команду. Как ни странно, он не включил в нее легенду итальянского футбола, Паоло Мальдини, предпочтя куда менее статусного Фабио Гроссо.

- В ворота, конечно же, Буффона. В центр защиты - Матерации и Каннаваро. Гроссо на левом фланге защиты. По краям полузащиты Каморанези и Перротта, а в центре - Пирло и Гаттузо. Рино - настоящий лидер. Андреа гений и маэстро. Он, а также Хави, с которым я играл в «Барселоне» - лучшие режиссеры игры в мире. В нападение я был поставил Луку Тони и Алессандро Дель Пьеро, - цитирует слова Дзамбротты pianetamilan.it.