Скамакка забил в Серии А впервые за почти три месяца

В эти минуты «Аталанта» принимает дома в рамках Серии А «Удинезе». Форвард бергамасков Джанлука Скамакка отличился голом в чемпионате Италии впервые за почти три месяца.

Под занавес первого тайма в уже добавленное время Джанлука довёл преимущество своей команды до двух мячей. Эмиль Хольм вбросил аут в атаке с правого фланга, Шарль де Кетеларе коротко скинул мяч Скамакке, и тот примерно с правого угла вратарской поразил ногой дальний угол ворот оппонентов из Удине.

В последний раз в Серии А Скамакка забивал ещё 4 ноября – в ворота «Интера» (1:2).

Напомним, что счёт в этой игре после 30-й минуты открыл россиянин Алексей Миранчук.

Текстовая трансляция игры «Аталанта» - «Удинезе» проходит на нашем портале. Завершился первый тайм, идёт перерыв!