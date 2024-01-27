Джордж Веа: «Со мной тоже случался расизм»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 1995 году, Джордж Веа, отреагировал на расистский скандал в чемпионате Италии, поддержав Майка Меньяна. По словам Веа, он также становился жертвой подобных нападок, в частности, в 1996 году во время игры «Милана» с «Порту».

- В те времена меня часто называли негром, пытались оскорблять меня. Жорже Кошта из «Порту» вообще всю игру дразнил меня, не стесняясь арбитра. Я не сдержался, меня дисквалифицировали, но я снова сделал бы то же самое, если бы это случилось снова, - цитирует слова Веа pianetamilan.it.

Веа выступал за итальянский клуб с 1995 по 2001 год.