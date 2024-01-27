​Джордж Веа: «Меньян всё сделал правильно»

Бывший нападающий «Милана» Джордж Веа, в 1995 году ставший обладателем «Золотого мяча», не сомневается в том, что Майк Меньян сделал правильно, решительно отреагировав на оскорбления на почве расизма в матче против «Удинезе». Французский голкипер покинул поле и всем остальным участникам матча пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить его вернуться обратно:

- Майк сделал правильно, покинув поле. Такие люди вообще не должны появляться на стадионах. Они унижают игроков. Знаю, что стадион «Удинезе» закрыли на один матч, пострадали невинные люди, но это необходимо, - цитирует слова Веа pianetamilan.it.