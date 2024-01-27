​Миранчук – в основе «Аталанты» на матч против «Удинезе»

В субботу «Аталанта» проведёт домашний матч чемпионата Италии против «Удинезе». Рулевой команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Карнесекки, Скальвини, Джимсити, Колашинац, Хольм, де Рон, Эдерсон, Руджери, Миранчук, де Кетеларе, Скамакка.

Как видим, российский полузащитник Алексей Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты». В 17 матчах сезона 2023/2024 россиянин записал на свой счёт два гола и пять результативных передач на партнёров.

Матч «Аталанта» - «Удинезе» стартует в 17:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.