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Чемпионат Италии. Серия А

Майкон рассказал, чем нынешний «Интер» похож на команду Моуринью, выигравшую требл

27 Января 2024 • 02:20 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
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28.01 22:45

Бывший бразильский футболист Дуглас Майкон рассказал, что объединяет нынешний «Интер» с командой образца 2010 года.

В сезоне-2009/10 «нерадзурри» под руководством Жозе Моуринью выиграли Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Сам Майкон, выступавший на позиции правого защитника, был частью той команды.

«Интер» проводит отличный сезон. Никто не ожидал, что в прошлом сезоне они доберутся до финала Лиги чемпионов.

Что объединяет нынешнюю команду с той, что взяла требл в 2010 году? На мой взгляд, сильная защита, а также отличный нападающий в лице Лаутаро Мартинеса. Надеюсь, в этот раз «Интер» снова пройдёт до конца весь путь в Лиге чемпионов», – сказал в интервью Sky Sport Майкон.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Дуглас Майкон Симоне Индзаги Лаутаро Мартинес ещё теги

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