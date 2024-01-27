Майкон рассказал, чем нынешний «Интер» похож на команду Моуринью, выигравшую требл

Бывший бразильский футболист Дуглас Майкон рассказал, что объединяет нынешний «Интер» с командой образца 2010 года.

В сезоне-2009/10 «нерадзурри» под руководством Жозе Моуринью выиграли Серию А, Кубок Италии и Лигу чемпионов. Сам Майкон, выступавший на позиции правого защитника, был частью той команды.

«Интер» проводит отличный сезон. Никто не ожидал, что в прошлом сезоне они доберутся до финала Лиги чемпионов.

Что объединяет нынешнюю команду с той, что взяла требл в 2010 году? На мой взгляд, сильная защита, а также отличный нападающий в лице Лаутаро Мартинеса. Надеюсь, в этот раз «Интер» снова пройдёт до конца весь путь в Лиге чемпионов», – сказал в интервью Sky Sport Майкон.