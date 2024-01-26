Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»

26 Января 2024 • 22:30 Комментировать
Милан
...
Болонья
1 1.70 X 3.80 2 5.10
Через 22 ч. 53 мин.

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о своей работе в клубе.

По ходу текущего сезона 58-летнего специалиста нередко критиковали за не самые выдающиеся результаты команды на внутренней арене и в Лиге чемпионов. Доходило и до слухов об увольнении, однако в последнее время наставнику удалось поправить ситуацию. 

«Мы, тренеры, полностью зависим от результатов – мы живём и умираем под их влиянием. Я слишком хорошо знаю, как развиваются такие ситуации. По ходу сезона всегда будут удачные и неудачные полосы. Очень немногие команды могут позволить себе снизить уровень интенсивности, физической подготовки и качества игры», – дал неопределённый ответ о своём положении в «Милане» Пиоли.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли

Новости по матчу

Сегодня, 26 Января
22:30
Пиоли ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»
00:09
«Милан» снова потерял Беннасера из-за травмы
25 Января
23:26
Мотта: «Милан» – один из претендентов на чемпионство» 1
24 Января
17:42
«Милан» - «Болонья»: прогноз и ставки БК Pinnacle
23 Января
03:08
«Милан» начал переговоры с английским игроком
22 Января
15:12
Мукиэле не проходил медосмотр для «Милана», Норди ближе к другому топ-клубу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН БОЛОНЬЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Кальяри Кальяри
Торино Торино
0
2
3.15 3.20 2.37
Видео
27.01.24 в 17:00
Аталанта Аталанта
Удинезе Удинезе
1.51 4.40 6.00
Видео
27.01.24 в 20:00
Ювентус Ювентус
Эмполи Эмполи
1.33 5.20 9.80
Видео
27.01.24 в 22:45
Милан Милан
Болонья Болонья
1.73 3.75 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
23:35 · Англия. Премьер-лига
Таре назвал клубы, которые предлагали более 100 млн евро за Милинковича-Савича
22:30 · Италия. Серия А
Пиоли ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»
22:11 · Англия. Премьер-лига
Пиоли – об уходе Клоппа: «Я хотел бы оказаться в такой ситуации»
22:02 · Италия. Серия А
«Наполи» подписывает аргентинского защитника
21:25 · Англия. Премьер-лига
Президент «Эмполи» – о переходе Викарио в «Тоттенхэм»: «Интер», должно быть, ругает себя»
19:17 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи»: «Знали, что Осимхен перейдёт в «Реал», «ПСЖ» или в клуб АПЛ»
18:55 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи» отреагировал на слухи о Моуринью
18:44 · Италия. Серия А
Президент «Наполи» - о Зелиньски: «Я сказал гендиректору «Интера», что он ведёт себя нехорошо»
17:54 · Италия. Серия А
​Аллегри снова подначил «Интер»
17:45 · Италия. Серия А
Камоцци: Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе
17:35 · Италия. Серия А
Чинквини: В последних матчах «Аталанты» Миранчук прекрасен
17:22 · Италия. Серия А
«Фламенго» купил у «Ромы» левого защитника официально
16:26 · Италия. Серия А
Аллегри: «Ювентус» хочет закрепиться на вершине таблицы
16:21 · Италия. Серия А
​Агент Лаутаро Мартинеса давит на «Интер» слухи
15:27 · Италия. Серия А
​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем