Пиоли ответил на вопрос о своём будущем в «Милане»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что думает о своей работе в клубе.

По ходу текущего сезона 58-летнего специалиста нередко критиковали за не самые выдающиеся результаты команды на внутренней арене и в Лиге чемпионов. Доходило и до слухов об увольнении, однако в последнее время наставнику удалось поправить ситуацию.

«Мы, тренеры, полностью зависим от результатов – мы живём и умираем под их влиянием. Я слишком хорошо знаю, как развиваются такие ситуации. По ходу сезона всегда будут удачные и неудачные полосы. Очень немногие команды могут позволить себе снизить уровень интенсивности, физической подготовки и качества игры», – дал неопределённый ответ о своём положении в «Милане» Пиоли.