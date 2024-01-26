​Президент «Наполи» отреагировал на слухи о Моуринью

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отреагировал на информацию о том, что Жозе Моуринью может возглавить команду летом.

«Моуринью? Он не имеет никакого отношения к «Наполи». Он тренировал «Рому», а теперь он свободен. Он великий тренер, мне он очень нравится, но я верю, что его ждёт будущее за пределами Италии», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

В настоящий момент «Наполи» тренирует Вальтер Маццарри. Этот специалист в ноябре подписал контракт, рассчитанный до завершения сезона 2023/2024.

На текущий момент «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.