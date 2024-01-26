Президент «Наполи» - о Зелиньски: «Я сказал гендиректору «Интера», что он ведёт себя нехорошо»

Пётр Зелиньски может покинуть «Наполи» летом в статусе свободного агента. Поговаривают, что польский полузащитник может перебраться в другой клуб Серии А – в «Интер». Комментарий по поводу будущего 29-летнего игрока дал президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис.

«Если Зелиньски захочет остаться, мы примем его. Если он хочет уйти, возможно, его агенты почуяли немного денег. У него здесь гораздо более высокая зарплата, чем та, которая может быть в «Интере», о которой я читал. Я сказал Маротте [гендиректору «Интера»], что он ведёт себя нехорошо, но он с улыбкой ответил, что это неправда», - слова де Лаурентиса приводятся на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.