Камоцци: Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе

Бывший помощник президента «Спартака» Франко Камоцци высказался об игре Алексея Миранчука в нынешнем сезоне за «Аталанту».

«Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе. Команда показала довольно неплохие результаты на этом отрезке, в том числе благодаря действиями Миранчука», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, худший отрезок карьеры россиянина в Бергамо остался позади.

Напомним, что на счету Миранчука два гола при пяти результативных передачах в 17 матчах в рамках всех состязаний.