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Чемпионат Италии. Серия А

Камоцци: Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе

26 Января 2024 • 17:45 Комментировать
Аталанта
...
Удинезе
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Через 22 ч. 17 мин.

Бывший помощник президента «Спартака» Франко Камоцци высказался об игре Алексея Миранчука в нынешнем сезоне за «Аталанту».

«Миранчук — один из лучших игроков «Аталанты» в январе. Команда показала довольно неплохие результаты на этом отрезке, в том числе благодаря действиями Миранчука», — приводит слова эксперта «РБ Спорт». По его мнению, худший отрезок карьеры россиянина в Бергамо остался позади.

Напомним, что на счету Миранчука два гола при пяти результативных передачах в 17 матчах в рамках всех состязаний.

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