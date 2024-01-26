Чинквини: В последних матчах «Аталанты» Миранчук прекрасен

Экс-менеджер российской сборной Оресте Чинквини оценил вклад Алексея Миранчука в последние результаты «Аталанты».

«В последних матчах Миранчук прекрасен в составе «Аталанты». Это хорошая команда и Алексею удалось себя там проявить. Если он проведёт на том же уровне и вторую часть чемпионата, то может получить шанс перейти в очень серьёзную команду», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

По его мнению, если бергамасски смогут пробиться в Лигу чемпионов, то игра в составе «Аталанты» в главном еврокубке также станет для россиянина хорошим опытом.

Напомним, что в нынешнем сезоне в футболке своего клуба Миранчук провёл 17 матчей, забив два гола при пяти ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в семь с половиной миллионов евро.