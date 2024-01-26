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Чемпионат Италии. Серия А

«Фламенго» купил у «Ромы» левого защитника официально

26 Января 2024 • 17:22 Комментировать

Левый защитник Матиас Винья – игрок одного из самых знаменитых бразильских клубов – «Фламенго». Об усилении официально сообщает пресс-служба новой команды уругвайца.

Последним клубом Винья до возвращения в Латинскую Америку была римская «Рома». Этот клуб он пополнил ещё летом 2021 года, перейдя из «Палмейраса». Правда, закрепиться в основе уругвайскому легионеру не удалось – он дважды уходил в аренду. Сначала был в «Борнмуте», а после – в «Сассуоло». Этой зимой Винья вернулся в Рим из второй аренды.

За игрока, согласно данным Transfermarkt, «Фламенго» отдал 8 млн евро. Контракт до 31 декабря 2028 года.

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