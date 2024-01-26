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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Лаутаро Мартинеса давит на «Интер» слухи

26 Января 2024 • 16:21 Комментировать

В «Интере» не понимают действий Алехандро Камано – агента нападающего Лаутаро Мартинеса. Казалось, что стороны уже согласовали новый контракт до конца сезона 2027/2028, но недавно представитель игрока публично сообщил, что будущее его клиента до конца не определено.

Как сообщает TodoFichajes, в «Интере» ощущают давление со стороны агента Лаутаро. Это может быть связано с интересом клубов из-за рубежа. Вариант, при котором 26-летний Мартинес сменит клуб после завершения текущего сезона, не исключается.

В сезоне 2023/2024 Лаутаро Мартинес провёл 27 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять голевых передач.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес Алехандро Камано ещё теги
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