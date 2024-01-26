​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне»

«Барселона» пока не планирует расставаться с Хави, но изучает возможных кандидатов на тренерский мостик, если менять рулевого придётся летом. В программе El Larguero журналист Ману Карреньо озвучил информацию о том, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хотел бы видеть во главе команды Тьяго Мотту. Именно этот кандидат является главным для президента «сине-гранатовых». В настоящий момент Мотта – бывший футболист «Барселоны» - тренирует «Болонью» в Италии.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что спортивный директор «Барселоны» Деку хотел бы привести на тренерскую скамейку Сержиу Консейсау из «Порту».

​«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании

Назван возможный следующий тренер «Барселоны»