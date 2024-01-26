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Чемпионат Италии. Серия А

​Лапорта выбрал тренера, который может заменить Хави в «Барселоне»

26 Января 2024 • 15:27 Комментировать

«Барселона» пока не планирует расставаться с Хави, но изучает возможных кандидатов на тренерский мостик, если менять рулевого придётся летом. В программе El Larguero журналист Ману Карреньо озвучил информацию о том, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хотел бы видеть во главе команды Тьяго Мотту. Именно этот кандидат является главным для президента «сине-гранатовых». В настоящий момент Мотта – бывший футболист «Барселоны» - тренирует «Болонью» в Италии.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что спортивный директор «Барселоны» Деку хотел бы привести на тренерскую скамейку Сержиу Консейсау из «Порту».

«Барселона» приняла решение по будущему Хави после вылета из Кубка Испании

Назван возможный следующий тренер «Барселоны»

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Болонья Барселона Жоан Лапорта Тьяго Мотта Хави Эрнандес ещё теги
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