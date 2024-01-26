Журналист из Италии: Гасперини очень доволен Миранчуком

Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте поделился комментарием об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в этом сезоне.

По мнению эксперта, Миранчук принял правильное решение, что остался в «Аталанте».

«Миранчук в последнее время получает достаточно много игрового времени за «Аталанту», которая играет в топовом европейском чемпионате. Сейчас Гасперини очень доволен его игрой», — приводит слова журналиста Metaratings.

В текущей кампании 28-летний полузащитник появился на поле в 17 встречах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и записал на свой счет пять ассистов.