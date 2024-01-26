​Леау написал книгу

Все новые и новые таланты открывает в себе португальский нападающий Рафаэл Леау - в этот раз он решил выпустить книгу. Помимо своих выдающихся футбольных качеств Леау, напомним, еще и поет, уже записав свой первый альбом. Музыкальная тема затронута и в книге, которая на самом деле является автобиографией и выйдет в продажу двадцатого февраля.

«Мой стиль - жизнь в футболе, музыке и моде», анонсировал португальский нападающий в социальных сетях. «Жду вас», добавил Леау, объявляя дату и место презентации.

Напомним, что португальский нападающий выступает за «Милан» с 2019 года, он перешел из французского «Лилля».