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Чемпионат Италии. Серия А

​Флоренци: «Конечно, Лига Европы - это цель»

26 Января 2024 • 06:18 Комментировать

Итальянский «Милан» продолжает выступления в двух турнирах - это чемпионат Италии, а также Лига Европы, куда он угодил после вылета из Лиги чемпионов. Полузащитник клуба Алессандро Флоренци считает, что его команда должна ставить целью победу в этом турнире, пусть он и не так престижен, как Лига чемпионов.

- «Милан» ведь не выигрывал никогда этот турнир, не так ли? Так почему бы и не выиграть? Это должно быть нашей целью, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Напомним, что в чемпионате Италии «Милан» сейчас идет третьим в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с «Болоньей».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алессандро Флоренци
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