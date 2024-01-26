​Флоренци: «Конечно, Лига Европы - это цель»

Итальянский «Милан» продолжает выступления в двух турнирах - это чемпионат Италии, а также Лига Европы, куда он угодил после вылета из Лиги чемпионов. Полузащитник клуба Алессандро Флоренци считает, что его команда должна ставить целью победу в этом турнире, пусть он и не так престижен, как Лига чемпионов.

- «Милан» ведь не выигрывал никогда этот турнир, не так ли? Так почему бы и не выиграть? Это должно быть нашей целью, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.

Напомним, что в чемпионате Италии «Милан» сейчас идет третьим в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет с «Болоньей».