​Возвращение Брекало в загребское «Динамо» срывается

Йосип Брекало очень хочет покинуть «Фиорентину» и вернуться в загребское «Динамо», но этому, похоже, не суждено случиться. Он должен был выехать в Загреб уже на этой неделе, но этого до сих пор не произошло.

Как уточняет хорватский портал 24sata, Брекало уже успел попрощаться с коллегами по команде и даже добрался до аэропорта, но там оказалось, что из-за бумажной волокиты его документы так и не ушли в Загреб.

Причем заминка, судя по всему, связана именно с хорватским клубом - там неожиданно назрела смена тренера, Сергей Якирович может покинуть клуб, и сейчас руководству «Динамо», по сути, не до Брекало.