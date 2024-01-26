​Флоренци: «Мы - семья, и мы помогаем Майку»

Полузащитник итальянского «Милана» Алессандро Флоренци высказался на тему расистского скандала, в эпицентре которого оказался голкипер его команды Майк Меньян. В матче против «Удинезе» он, не выдержав оскорблений, ушел с поля, но затем вернулся. Флоренци пояснил, что каждый игрок команды сейчас считает своим долгом поддержать Майка.

- Думаю, что Майк должен четко чувствовать - мы семья, и мы его поддерживаем. Коонечно, это поведение ошибочно. Такого не должно быть. Мы, как команда, приняли в тот момент наилучшее решение. Должен сделать комплимент и арбитру, который оптимально разрядил эту ситуацию, - цитирует слова Флоренци pianetamilan.it.