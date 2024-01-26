​«Милан» положил глаз на молодое дарование из «Алавеса»

Итальянский «Милан» положил глаз на игрока испанского «Алавеса», речь идет о 21-летнем защитнике Хави Лопесе. Руководство «Милана» видит его в роли замены для Тео Эрнандеса - расставаться с францущом никто не собирается, но его манера игры предусматривает и некоторый отдых для трудяги, да и травмы косят Тео достаточно часто.

Но Лопес может дорого обойтись «Милану» - баски просят за него четыре миллиона евро, а его контракт с «Алавесом» истекает нескоро, лишь летом 2025 года.

Сейчас «Милан», напомним, занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.