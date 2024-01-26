​Сакки: «Меня очень опечалила смерть Ривы»

Три дня назад не стало легенды итальянского футбола - Джиджи Ривы. Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился своими мыслями о своем современнике - Сакки лишь на пару лет старше Ривы. Рассказывая о нем в эфире итальянского телеканала TG1, Сакки даже не сдержал слезу и расплакался.

- Я работал с ним пять лет. Меня очень опечалила его смерть, - цитирует слова Сакки pianetamilan.it.

Напомним, что Джиджи Рива всю свою карьеру выступал за «Кальяри», с его именем связан самый главный успех в истории скромного клуба - победа в итальянском чемпионате в 1970 году.