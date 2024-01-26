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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Балотелли рассказал о возможном возвращении игрока в Серию А

26 Января 2024 • 01:59 Комментировать
Адана Демирспор
...
Хатайспор
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27.01 19:00

Агент Энцо Райола, представляющий интересы Марио Балотелли, работает над возвращением игрока в Италию.

Форвард намерен покинуть «Адану Демирспор» до закрытия зимнего трансферного окна. Известно также, что 33-летний футболист хотел бы вернуться на родину, и теперь эту информацию подтвердил его агент: «Цель вернуться в Италию действительно есть. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас можно сказать, что положительные сдвиги в данном деле уже наблюдаются», – поведал в интервью SportMediaset Энцо Райола.

Марио Балотелли не выступал в Италии с момента ухода из «Монцы» в 2021 году. Контракт нападающего с «Аданой» истекает по окончании текущего сезона.

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Марио Балотелли Адана Демирспор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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