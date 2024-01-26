Агент Балотелли рассказал о возможном возвращении игрока в Серию А

Агент Энцо Райола, представляющий интересы Марио Балотелли, работает над возвращением игрока в Италию.

Форвард намерен покинуть «Адану Демирспор» до закрытия зимнего трансферного окна. Известно также, что 33-летний футболист хотел бы вернуться на родину, и теперь эту информацию подтвердил его агент: «Цель вернуться в Италию действительно есть. Посмотрим, что произойдёт. Сейчас можно сказать, что положительные сдвиги в данном деле уже наблюдаются», – поведал в интервью SportMediaset Энцо Райола.

Марио Балотелли не выступал в Италии с момента ухода из «Монцы» в 2021 году. Контракт нападающего с «Аданой» истекает по окончании текущего сезона.