«Милан» снова потерял Беннасера из-за травмы

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер в очередной раз угодил в лазарет.

26-летний футболист не помог сборной Алжира избежать провала на Кубке Африки – команда неожиданно финишировала последней в своей группе, набрав всего два очка. Согласно сведениям Sky Sport, медицинские обследования, проведённые по возвращении Беннасера с турнира, выявили у него новую травму. Таким образом, Стефано Пиоли не сможет рассчитывать на хавбека в предстоящем поединке Серии А против «Болоньи», который состоится 27 января.

Напомним, что Исмаэль Беннасер только в декабре вернулся в строй после тяжёлой травмы колена, полученной прошлой весной.