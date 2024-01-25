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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта: «Милан» – один из претендентов на чемпионство»

25 Января 2024 • 23:26 Комментировать
Милан
...
Болонья
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27.01 22:45

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта высказался о силе «Милана».

27 января команды Мотты проведёт выездную встречу с «россонери» в рамках 22-го тура Серии А. В настоящий момент «Милан» занимает третью строчку с 45 набранными очками, а «Болонья», имеющая на своём счету 32 балла, располагается на седьмом месте.

«Милан», как и всегда, очень силён, эта команда по-прежнему претендует на чемпионство. Матч с «Миланом» в первом круге [поражение 0:2] – один из редких случаев, когда я не чувствовал, что мы можем победить. Будет непросто, но мы постараемся навязать свою игру в субботу», – передаёт журналист Николо Скира слова Мотты.

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МИЛАН БОЛОНЬЯ
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